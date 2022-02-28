Володин: Российская спецоперация является единственным шансом на мир

Фото: Пресс-служба Госдумы

Специальная военная операция России является единственной возможностью для установления мира и предотвращения крупномасштабной войны. Об этом в воскресенье, 27 февраля, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он напомнил, что специальная миротворческая операция идет уже четверо суток.

— Мы все понимаем, что она — единственная возможность отстоять мир, остановить геноцид русского народа, предотвратить бойню и полномасштабную войну, обеспечить безопасность нашей страны в будущем, — написал спикер в своем Telegram-канале.

Также Володин заключил, что Россия выступает за мирное урегулирование.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет Донецкой и Луганской народных республик, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

Политолог Виктор Литовкин рассказал «ВМ», что НАТО не примет участия в военных действиях на Украине. Руководство стран — участниц альянса, считает он, ограничится лишь громогласными заявлениями. По его словам, страны НАТО продолжат говорить о российской агрессии и введут санкции против нашей страны. Однако от прямого вмешательства в спецоперацию России на Украине они откажутся, заключил специалист.