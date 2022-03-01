Астропсихолог назвала даты рождения людей, которым повезет в 2022 году

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Астропсихолог Ирина Булгакова назвала даты рождения людей, которые обречены на счастье в 2022 году.

По ее словам, год обещает стать успешным для рожденных в следующие даты: с 9 по 13 января, с 7 по 12 февраля, с 9 по 14 марта, с 9 по 14 мая, с 10 по 16 июля, с 11 по 16 августа, с 12 по 15 сентября и с 11 по 15 ноября.

Астропсихолог уверяет, что удача будет сопутствовать этим людям в разных сферах — от смены места жительства до вопросов с карьерным ростом, пишет FTimes.

Булгакова также назвала даты, которые станут удачными для всех людей. Среди них 5, 6 и 21 марта, а также 1 и 29 мая. Это стоит учитывать при принятии важных решений и назначения судьбоносных встреч, убеждена эксперт.

До этого астролог Алла Новокрещенова и нумеролог Таша Ункель назвали даты рождения людей, которые рискуют столкнуться с большими сложностями в год Голубого Водяного Тигра. Так, наиболее неблагоприятным наступивший год станет для рожденных под знаками Быка, Обезьяны и Змеи. Однако агрессивный год Тигра обещает стать для некоторых благоприятным периодом. К таковым Ункель отнесла людей, рожденных под знаками Тигра, Собаки и Лошади.