МВД обнаружило в даркнете объявления о терактах в России

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Сотрудники МВД нашли в даркнете и социальных сетях объявления с призывами к терактам в России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства во вторник, 1 марта.

— Оперативники установили, что в размещенных материалах злоумышленники предлагали пользователям Сети за денежное вознаграждение совершать террористические акты, в том числе направленные против государственной власти Российской Федерации, а также другие преступления. По имеющейся информации, объявления о призывах к противоправным деяниям распространяются кол-центрами, расположенными на Украине, — говорится в сообщении.

Данные центры, вероятно, раньше могли использоваться для телефонного мошенничества, уточнили в министерстве. Гражданам следует не реагировать на подобные предложения, так как участие в терроризме и хулиганстве уголовно наказуемо, отмечает «МВД Медиа».

23 февраля сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Республике Крым. Уточняется, что в ходе операции были задержаны шесть россиян, поддерживающих украинскую экстремистскую организацию «Правый сектор»*.

Задержанные планировали совершить подрыв самодельного взрывного устройства в одном из православных храмов Крыма. В гараже одного из задержанных сотрудники обнаружили и изъяли компоненты для изготовления взрывчатки с поражающими элементами, а также символику экстремистской организации.

* «Правый сектор» — организация признана экстремистской и запрещена на территории России.