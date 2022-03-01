Киноаналитик прокомментировал отмену премьер голливудских фильмов в России

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Самый большой удар отмены премьер голливудских фильмов в России нанесут по кинотеатрам, так как отечественное кино не сможет приносить им такую же прибыль. Такое заявление сделал редактор отдела статистики журнала «Кинобизнес сегодня» Сергей Лавров.

— Без большого Голливуда кинотеатры не выживут, потому что российское кино денег не приносит, независимые релизы очень мало собирают. Мне просто непонятно, чье это решение. Официальных выступлений от голливудских представителей, директоров нет, — отметил он в комментарии «360».

Сергей Лавров отметил, что необходимо дождаться официальных заявлений, так как ряд голливудских фильмов пока остается в российском прокате и ограничение было выборочным. Пока неизвестно, какие меры будут приняты в дальнейшем.

Ранее стало известно, что в России отменят премьеру «Бэтмена». Фильм с Робертом Паттинсоном в главной роли должен был выйти в прокат в России 2 марта. Также в России отменят премьеру кинокомикса «Морбиус», «Мира юрского периода: Господство» с Крисом Прэттом, историю о викингах «Северянин» с Николь Кидман.