Депутат МГД Семенников: Увеличение штрафов за отсутствие техосмотра не затронет большинство московских автовладельцев

Фото: duma.mos.ru

Новые поправки в КоАП, увеличивающие штрафы за отсутствие техосмотра (ТО), не затронут большинство московских автовладельцев. Об этом заявил депутат Мосгордумы Александр Семенников во вторник, 1 марта.

— Штраф за отсутствие техосмотра увеличится до двух тысяч рублей рублей, но это нововведение коснется только строго ограниченного числа автомобилей. В декабре 2021 года Госдума приняла подготовленное партией «Единая Россия» предложение об отмене обязательного технического осмотра для легковых автомобилей и мотоциклов, которые принадлежат физическим лицам, — рассказал парламентарий.

Мера, считает он, призвана снизить бюрократию и коррупцию для автовладельцев. При этом должна увеличиться ответственность за машину и понимание, что ее не на кого перекладывать, подчеркнул Семенников.

Техосмотр потребуется при перерегистрации легковой машины старше четырех лет в ГИБДД. Для этой процедуры нужна будет диагностическая карта, объяснил депутат.

Инспекторы будут запрашивать данные о диагностической карте через планшеты или по рации. Факт отсутствия ТО может быть зафиксирован с помощью камер видеофиксации, приводит слова Семенникова агентство городских новостей «Москва».