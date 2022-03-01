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Собянин назвал приоритетные задачи развития московского образования

Евгений Белоусов

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Собянин назвал приоритетные задачи развития московского образования
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил планы развития московского образования на 2022 год. Об этом во вторник, 1 марта, сообщили в пресс-службе мэра по итогам заседания президиума правительства столицы.

Уточняется, что планы включают в себя дальнейшее развитие предпрофильного, профильного, предпрофессионального образования и формирование современной предпрофессиональной среды в старшей школе.

Также в планы входит развитие Московской электронной школы как интегратора лучших образовательных ресурсов и развитие системы независимых диагностик качества образования.

Кроме того, планируется улучшение условий для профессионального развития учителей; стандартизация подходов к проектированию, оснащению, строительству, ремонту объектов образования, а также дальнейшая реализация направлений, предусмотренных национальным проектом «Образование».

В ходе заседания Собянин подчеркнул, что подавляющее большинство родителей первоклассников (95 процентов) выбрали для своего ребенка школу в районе проживания, что является знаком доверия к качеству городской системы образования.

10 февраля сообщалось, что образовательный комплекс более чем на тысячу человек построят в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) Москвы. Школа рассчитана на 825 учеников, а детский сад — на 200 мест. На данный момент на участке ведутся подготовительные работы.

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