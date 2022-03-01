Эксперты прогнозируют увеличение количества китайских машин в России

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Из-за отказа многих компаний от поставок машин в РФ на российском рынке появится большое количество китайских автомобилей. Таким прогнозом поделились эксперты, опрошенные «Вечерней Москвой».

По словам профессора факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрия Юденкова, автомобили из Китая могут заменить машины популярных европейских и американских марок в России.

— Китай сейчас открывает рынок. Китайских машин сейчас станет много — это неизбежно. Мало того что Китай уже частично свои машины у нас собирает, но уход европейских марок неизбежно приведет к тому, что у нас будут преобладать китайские марки, — рассказал экономист.

Собеседник «ВМ» отметил, что также начала наращивать мощности Индия. Автомобили из этой страны невысокого качества, однако за счет этого они максимально недорогие, подчеркнул Юденков.

Заместитель главного редактора издательского дома «За рулем» Никита Гудков также заметил, что в России может стать больше китайских автомобилей.

— Вероятность этого высокая — все зависит от политической позиции Китая. На данный момент позиции китайских производителей выглядят самыми выигрышными. Даже более выигрышными, чем позиции АвтоВАЗа. Потому что у АвтоВАЗа много комплектующих и логистических цепочек завязаны на Европе, а у Китая такого нет, — рассказал специалист.

По словам Гудкова, в будущем крупные производители автомобилей могут вернуться в РФ. Этот рынок для многих стран представляет большой интерес в экономическом смысле, заключил собеседник «ВМ».

Ряд крупных производителей автомобилей приняли решение отказаться от поставок в Россию. В частности, речь идет о марках Audi, Skoda, Volkswagen, Jaguar и Land Rover.