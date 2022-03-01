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Роскомнадзор потребовал от Meta снять ограничения с аккаунтов RT и Sputnik

Иван Юминов

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Ситуация в Донбассе
Общество
Роскомнадзор потребовал от Meta снять ограничения с аккаунтов RT и Sputnik
Фото: Unsplash

Роскомнадзор направил письмо компании Meta с требованием снять ограничения в ЕС с аккаунтов RT и Sputnik. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства во вторник, 1 марта.

— Американские ИТ-компании своими действиями целенаправленно ограничивают свободный доступ к российской информации для граждан стран мира и стремятся сформировать у пользователей одностороннюю картину о специальной операции, проводимой российскими военными на территории Украины. Доступ пользователей к информации российских СМИ ограничивается, при этом продвигается выгодный владельцам платформ и их союзникам лживый контент, направленный на дезинформацию пользователей, — говорится в сообщении.

Действия этих организаций в отношении СМИ из России, как уточняется, нарушают принципы распространения информации. Ведомство зафиксировало 23 случая дискриминации в отношении интернет-ресурсов и СМИ из России от Facebook с октября 2020 года, отмечается на сайте Роскомнадзора.

25 февраля в Роскомнадзоре заявили, что меры частичного ограничения доступа начнут применяться к Facebook. Поводом для ситуации стало ограничение сервисом аккаунтов РИА Новости, «Газеты.ру», телеканала «Звезда», а также «Ленты.ру». Данные действия в отношении СМИ, как уточняется, запрещены по закону.

Генпрокуратура и МИД в связи с этим признали Facebook причастной к нарушению прав и свобод человека. После этого ведомство в соответствии с законодательством приступило к частичному ограничению доступа к социальной сети.

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