Эксперт рассказал, как обнаружить диабет по цвету бровей

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Доктор медицинских наук Уве Воллина рассказал, что диабет, помимо таких симптомов, как повышенный уровень сахара в крови, голод, потеря веса, проявляется и через скрытые симптомы, в частности, через цвет бровей.

Диабет имеет свойство замедлять рост седых волос на бровях, что показывают результаты исследования. Было отобрано 100 мужчин с седыми волосами, 50 из них имели седые брови, а остальные — нет.

Оказалось, что диабетики, которые имеют натуральный цвет бровей, составили 76 процентов от общего числа, тогда как мужчины с седыми волосами составили 18 процентов. Эксперт пояснил, что диабет может способствовать замедлению роста седых волос в бровях.

Также диабет может спровоцировать очаговую алопецию, которая проявляется в виде выпадения волос на некоторых участках головы, передает Medikforum.ru.

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