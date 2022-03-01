В Дептрансе рассказали о парковках для людей с инвалидностью

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

На сегодняшний день на московских парковках насчитывается почти 13 тысяч мест для людей с инвалидностью. Об этом во вторник, 1 марта, сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

На уличных парковках расположено 10,5 тысячи мест, а 2,4 тысячи — на парковках со шлагбаумом. Как уточнили в ведомстве, Дептранс строго соблюдает правило — не меньше 10 процентов мест на платных паркингах организуется для бесплатной парковки маломобильных жителей.

Парковки для людей с инвалидностью делаются там, где они им нужнее всего — например, возле входов в специальные медицинские учреждения — НИИ имени Склифосовского, ГКБ имени Боткина, Первой градской больницы имени Пирогова — и других.

Как подчеркнул президент Фонда по оказанию социальной поддержки «Я помогаю инвалидам» Михаил Казаков, такие парковки — не столько льгота, сколько жизненная необходимость для людей с инвалидностью, говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

— Важно, чтобы эти места не занимали те, кто не имеет права на них парковаться — оставьте эти парковки людям, которые в них нуждаются, — заявил он.

На улицах столицы в 2021 году появилось более пяти тысяч мест для парковки. Машино-места появляются из-за введения одностороннего движения, переразметки территорий и обустройства парковочных карманов. В Западном административном округе столицы таким образом образовалось более тысячи мест для парковки.