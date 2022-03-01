Диетолог предупредила об опасности неправильного хранения остатков пищи

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Диетолог Кэтрин Зерацки предупредила, что употребление вчерашней пищи может повлечь за собой опасные последствия для здоровья.

— Убирайте еду в холодильник сразу, как только она остынет. В идеале не должно пройти двух часов, — поясняет специалист.

Диетолог рекомендует сразу перекладывать приготовленную еду из сковородок в контейнеры, чтобы пища быстрее остыла.

Она добавила, что при неправильном температурном режиме в продуктах начинают стремительно размножаться бактерии, которые выделяют токсины. В частности, особое хранение требуют такие продукты как мясо, макароны и каши.

Если блюдо стояло больше часа при комнатной температуре, то его рекомендуется выбросить, поскольку там уже образовались вредные для организма вещества. Продукты, которые были приготовлены с помощью высоких температур, например, шашлык, нужно поместить в холодильник в течение часа, передает Мedikforum.ru.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала «Вечерней Москве», из каких овощей не рекомендуется делать свежевыжатые соки и к каким опасным последствиям это может привести.