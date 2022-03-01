Столичные полицейские изъяли из оборота около трех килограммов наркотиков

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Столичные полицейские задержали 26-летнего мужчину, который подозревается в покушении на сбыт наркотиков и психотропных веществ. Об этом во вторник, 1 марта, сообщили в «МВД Медиа».

По предварительным данным, мужчину задержали при попытке сбыть партию наркотиков. Позже, по месту жительства задержанного правоохранители обнаружили несколько пакетов с веществом, которое оказалось наркотиками. Одно из них — амфетамин общей массой около 850 граммов и второе вещество — мефедрон массой около двух килограммов.

Также в доме у наркодилера находились весы и упаковочный материал, сообщает «МВД Медиа»

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества в особо крупном размере»

До этого 30-летнего мужчину с крупной партией наркотиков задержали в столичном районе Северное Бутово, возле одного из домов на Куликовской улице. При личном досмотре у него обнаружили 91 сверток с неизвестным веществом в сумке и два свертка в карманах брюк. Экспертиза установила, что среди изъятых веществ было 60 граммов наркотического средства мефедрон и более 70 граммов гашиша. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Подозреваемого заключили под стражу.