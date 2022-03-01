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Психолог Осипова рассказала, как проявляется весеннее обострение

Анастасия Колоскова

Общество
Психолог Осипова рассказала, как проявляется весеннее обострение
Фото: pexels.com/Andrea Piacquadio

Синдром весеннего обострения может проявиться у человека после окончания зимы, когда его организм истощен. Ему наиболее подвержены люди, которые имеют физические и психологические заболевания. Однако иногда он встречается и у здоровых людей. Об этом рассказала доктор психологических наук Виктория Осипова.

— Бывает, что здоровые люди, которые никогда ничем не болели, чувствуют себя истощенными, утомленными, теряют сон, становятся раздражительными. Люди начинают нервничать, у них обостряются внутренние страхи, переживания, появляются панические атаки, — рассказала специалист.

По ее словам, таким образом на человеке сказываются последствия зимы и перенесенные болезни, в том числе коронавирус.

По словам Осиповой, весеннее обострение проявляется в виде эмоционального выгорания, раздражительности, постоянной усталости и переутомления. Люди, имеющие проблемы с психикой, могут испытать невротические расстройства, психозы, приступы депрессии и шизофрении. При этом во время обострения такой человек может представлять угрозу как для себя, так и для окружающих, добавила она.

Это связано с тем, что пациент теряет критическое понимание своего состояния и не может контролировать поведение, пишет Пятый канал.

До этого психолог и астролог Алена Никольская рассказала о пяти простых способах, которые позволяют снизить уровень стресса и беспокойства.

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