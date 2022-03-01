Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Синоптик спрогнозировал мартовскую погоду в Центральной России

Иван Юминов

Общество
Синоптик спрогнозировал мартовскую погоду в Центральной России
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Март в Центральной России ожидается относительно теплым и сухим. Об этом заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец во вторник, 1 марта.

— Наступивший март в Центральной России прогнозируется на три градуса теплее положенного для первого весеннего месяца, средняя температура которого в Москве составляет около минус двух градусов, — сказал метеоролог.

При этом ожидается небольшой дефицит осадков: недобор способен составить до 20 процентов от месячного лимита, что указывает на вероятность большего количество солнечных дней, добавил эксперт. Наступление метеорологической весны, которое обычно происходит в Москве 27 марта, будет более ранним, написал Тишковец в Instagram.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал «ВМ», что в первых числах марта в Москве и окрестностях ожидается достаточно комфортная погода. Так, среднесуточная температура превысит климатическую норму на два–четыре градуса.

Вторник и среду Москва проведет под влиянием антициклона: ожидаются тихая и спокойная погода с довольно крепкими ночными морозами и слабоотрицательными дневными температурами, а также переменная облачность без осадков. Перемена погоды случится в четверг — тогда Москву своим «северным краем заденет антициклон», пояснил метеоролог.

Читайте также:
Евгений Тишковец весна Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Мухин
Алексей Мухин

Украине нужен новый президент. Умный и честный

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Делайте то, что зависит от вас

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Рынку труда придется меняться

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Бомба равнодушия

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессмысленные протоколы

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

А посуду мыть все-таки придется

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Пришло время защитников

Все мнения
О проекте