Синоптик спрогнозировал мартовскую погоду в Центральной России

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Март в Центральной России ожидается относительно теплым и сухим. Об этом заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец во вторник, 1 марта.

— Наступивший март в Центральной России прогнозируется на три градуса теплее положенного для первого весеннего месяца, средняя температура которого в Москве составляет около минус двух градусов, — сказал метеоролог.

При этом ожидается небольшой дефицит осадков: недобор способен составить до 20 процентов от месячного лимита, что указывает на вероятность большего количество солнечных дней, добавил эксперт. Наступление метеорологической весны, которое обычно происходит в Москве 27 марта, будет более ранним, написал Тишковец в Instagram.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал «ВМ», что в первых числах марта в Москве и окрестностях ожидается достаточно комфортная погода. Так, среднесуточная температура превысит климатическую норму на два–четыре градуса.

Вторник и среду Москва проведет под влиянием антициклона: ожидаются тихая и спокойная погода с довольно крепкими ночными морозами и слабоотрицательными дневными температурами, а также переменная облачность без осадков. Перемена погоды случится в четверг — тогда Москву своим «северным краем заденет антициклон», пояснил метеоролог.