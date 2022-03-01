Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к «Дождю»* и «Эху Москвы»

Фото: Пресс-служба Совфеда

Сайты радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала «Дождь»* распространяют заведомо ложные сведения. Об этом заявили в пресс-службе Генпрокуратуры во вторник, 1 марта.

Так, они, как уточняется, размещают информацию с призывами к экстремистской деятельности. Помимо этого, данные СМИ распространяют заведомо ложную информацию о военных из России, участвующих в операции на Украине, добавили в ведомстве.

В связи с этим Генпрокуратура внесла в Роскомнадзор требования о принятии мер по ограничению доступа к ним. При этом РТРС и «Газпром-медиа» направили представления о незамедлительном устранении допущенных нарушений закона, а также способствовавших им причин и условий, вплоть до немедленного отключения, отмечается на сайте Генпрокуратуры.

1 марта сотрудники МВД нашли в даркнете и социальных сетях объявления с призывами к терактам в России. По информации ведомства, они распространяются кол-центрами, расположенными на Украине.

Данные центры, вероятно, раньше могли использоваться для телефонного мошенничества, уточнили в министерстве. Гражданам следует не реагировать на подобные предложения, так как участие в терроризме и хулиганстве уголовно наказуемо, заключили в МВД.

*Телеканал «Дождь» признан в России СМИ-иноагентом.