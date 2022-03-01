Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Венедиктов заявил, что «Эхо Москвы» отключили от эфира

Иван Юминов

Общество
Венедиктов заявил, что «Эхо Москвы» отключили от эфира
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что СМИ отключили от эфира.

— «Эхо Москвы» отключено от эфира, — приводит слова Венедиктова РИА Новости.

1 марта в Генпрокуратуре заявили, что сайты радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала «Дождь»* распространяют заведомо ложные сведения. Так, они, как уточняется, размещают информацию с призывами к экстремистской деятельности.

Помимо этого, данные СМИ распространяют заведомо ложную информацию о военных из России, участвующих в операции на Украине, добавили в ведомстве. В связи с этим Генпрокуратура внесла в Роскомнадзор требования о принятии мер по ограничению доступа к ним. При этом РТРС и «Газпром-медиа» направили представления о незамедлительном устранении допущенных нарушений закона, а также способствовавших им причин и условий, вплоть до немедленного отключения.

*Телеканал «Дождь» признан в России СМИ-иноагентом.

Читайте также:
Алексей Венедиктов Радио Запреты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Мухин
Алексей Мухин

Украине нужен новый президент. Умный и честный

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Делайте то, что зависит от вас

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Рынку труда придется меняться

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Бомба равнодушия

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессмысленные протоколы

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

А посуду мыть все-таки придется

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Пришло время защитников

Все мнения
О проекте