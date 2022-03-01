Венедиктов заявил, что «Эхо Москвы» отключили от эфира

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что СМИ отключили от эфира.

— «Эхо Москвы» отключено от эфира, — приводит слова Венедиктова РИА Новости.

1 марта в Генпрокуратуре заявили, что сайты радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала «Дождь»* распространяют заведомо ложные сведения. Так, они, как уточняется, размещают информацию с призывами к экстремистской деятельности.

Помимо этого, данные СМИ распространяют заведомо ложную информацию о военных из России, участвующих в операции на Украине, добавили в ведомстве. В связи с этим Генпрокуратура внесла в Роскомнадзор требования о принятии мер по ограничению доступа к ним. При этом РТРС и «Газпром-медиа» направили представления о незамедлительном устранении допущенных нарушений закона, а также способствовавших им причин и условий, вплоть до немедленного отключения.

*Телеканал «Дождь» признан в России СМИ-иноагентом.