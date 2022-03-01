Пешеход погиб, пытаясь перебежать МКАД

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, МКАД, 9-й километр Карта всех событий

Пешеход попытался перебежать проезжую часть в районе девятого километра внешней стороны МКАД, но попал под колеса автомобиля. Об этом во вторник, 1 марта, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы.

В ведомстве уточнили, что автомобиль марки Hyundai наехал на человека на пятой полосе от края проезжей части. В результате происшествия пешеход скончался.

— Личность погибшего в настоящее время устанавливается, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что на дорогах Москвы с 21 по 27 февраля было зарегистрировано 104 ДТП. В результате произошедших аварий девять человек погибли, 113 получили ранения. Среди них было 14 детей в возрасте до 16 лет.

Самым частым видом ДТП на прошедшей неделе стал наезд на пешехода (42 инцидента), при этом 55 процентов таких аварий произошли в зоне действия пешеходных переходов.

Вторым в антирейтинге стало столкновение транспорта (34 происшествия). Помимо этого, в указанный период на территории столицы произошли пять ДТП с участием велосипедистов и одна авария с участием мотоцикла.