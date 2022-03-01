Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Пешеход погиб, пытаясь перебежать МКАД

Евгений Белоусов

Происшествия
Пешеход погиб, пытаясь перебежать МКАД
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, МКАД, 9-й километр Карта всех событий

Пешеход попытался перебежать проезжую часть в районе девятого километра внешней стороны МКАД, но попал под колеса автомобиля. Об этом во вторник, 1 марта, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы.

В ведомстве уточнили, что автомобиль марки Hyundai наехал на человека на пятой полосе от края проезжей части. В результате происшествия пешеход скончался.

— Личность погибшего в настоящее время устанавливается, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что на дорогах Москвы с 21 по 27 февраля было зарегистрировано 104 ДТП. В результате произошедших аварий девять человек погибли, 113 получили ранения. Среди них было 14 детей в возрасте до 16 лет.

Самым частым видом ДТП на прошедшей неделе стал наезд на пешехода (42 инцидента), при этом 55 процентов таких аварий произошли в зоне действия пешеходных переходов.

Вторым в антирейтинге стало столкновение транспорта (34 происшествия). Помимо этого, в указанный период на территории столицы произошли пять ДТП с участием велосипедистов и одна авария с участием мотоцикла.

Читайте также:
МКАД Смерть ДТП
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Мухин
Алексей Мухин

Украине нужен новый президент. Умный и честный

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Делайте то, что зависит от вас

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Рынку труда придется меняться

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Бомба равнодушия

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессмысленные протоколы

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

А посуду мыть все-таки придется

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Пришло время защитников

Все мнения
О проекте