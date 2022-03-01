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Путин запретил вывозить из России суммы свыше десяти тысяч долларов

Иван Юминов

Экономика
Путин запретил вывозить из России суммы свыше десяти тысяч долларов
Фото: er.ru

Президент России Владимир Путин запретил вывозить из страны валюту, превышающую в сумме десять тысяч долларов. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля во вторник, 1 марта.

— Запретить с 2 марта 2022 года вывоз из Российской Федерации наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент десять тысяч долларов США и рассчитанной по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату вывоза, — говорится в сообщении.

Указ вступает в силу со дня опубликования, отмечается на сайте Кремля.

28 февраля ЦБ принял решение повысить ключевую ставку более чем в два раза: с 9,5 процента до 20 процентов годовых. Регулятор отметил, что повышение ключевой ставки позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до необходимых уровней, чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски.

Вскоре Путин подписал указ о введении ответных мер на санкции США и примкнувших к ним западных стран. Так, резидентов — участников внешнеэкономической деятельности обяжут продавать иностранную валюту в размере 80 процентов от суммы, зачисленной с 1 января на счета в банках на основании внешнеторговых контрактов.

Им придется выполнять данное требование не позднее трех рабочих дней со дня зачисления данной валюты. При этом с 1 марта будут запрещены валютные операции, связанные с предоставлением резидентами в пользу нерезидентов иностранной валюты по договорам займа.

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