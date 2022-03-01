Жителя Подмосковья задержали за продажу поддельного алкоголя

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Россия, Московская область, Сергиев Посад Карта всех событий

Полиция Московской области задержала 44-летнего жителя Сергиева Посада по подозрению в незаконной продаже алкоголя. Об этом «Вечерней Москве» во вторник, 1 марта, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, в гаражном боксе задержанного было обнаружено более восьми тысяч бутылок с самодельным алкоголем. Уточняется, что мужчина смешивал очищенную воду с этиловым спиртом. Полученную смесь он разливал по бутылкам известных марок. Общая стоимость найденного алкоголя составила более миллиона рублей.

— Данный алкоголь предназначался для реализации в торговых точках, расположенных на территории Сергиево-Посадского городского округа, — подчеркнула Петрова.

В отношении задержанного мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Он был отпущен под подписку о невыезде.

До этого росгвардейцы задержали в Москве троих молодых людей, подозреваемых в краже алкоголя из магазина.