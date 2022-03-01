Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Жителя Подмосковья задержали за продажу поддельного алкоголя

Евгений Белоусов

Происшествия
Жителя Подмосковья задержали за продажу поддельного алкоголя
Фото: МВД
Россия, Московская область, Сергиев Посад Карта всех событий

Полиция Московской области задержала 44-летнего жителя Сергиева Посада по подозрению в незаконной продаже алкоголя. Об этом «Вечерней Москве» во вторник, 1 марта, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, в гаражном боксе задержанного было обнаружено более восьми тысяч бутылок с самодельным алкоголем. Уточняется, что мужчина смешивал очищенную воду с этиловым спиртом. Полученную смесь он разливал по бутылкам известных марок. Общая стоимость найденного алкоголя составила более миллиона рублей.

— Данный алкоголь предназначался для реализации в торговых точках, расположенных на территории Сергиево-Посадского городского округа, — подчеркнула Петрова.

В отношении задержанного мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Он был отпущен под подписку о невыезде.

До этого росгвардейцы задержали в Москве троих молодых людей, подозреваемых в краже алкоголя из магазина.

Читайте также:
Подмосковье Алкоголь Полиция
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Мухин
Алексей Мухин

Украине нужен новый президент. Умный и честный

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Делайте то, что зависит от вас

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Рынку труда придется меняться

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Бомба равнодушия

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессмысленные протоколы

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

А посуду мыть все-таки придется

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Пришло время защитников

Все мнения
О проекте