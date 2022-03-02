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Московскую онлайн-платформу «Электронный дом» усовершенствуют

Евгений Белоусов

Город
Московскую онлайн-платформу «Электронный дом» усовершенствуют
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

За прошедший, 2021 год с помощью платформы «Электронный дом» москвичи организовали больше 350 общих собраний собственников и две тысячи опросов. Об этом в среду, 2 марта, сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

По ее словам, эта платформа является для москвичей единым окном по вопросам управления и содержания многоквартирного дома. Благодаря ей можно в электронном виде участвовать в собраниях собственников, проводить опросы среди соседей, вызывать мастеров-коммунальщиков, подавать заявки в управляющую компанию и многое другое.

— Недавно в «Электронном доме» появился новый раздел: карта подключенных домов. Здесь можно найти свой адрес, посмотреть, кто из соседей уже зарегистрирован, узнать о проводимых опросах, — рассказала заммэра.

Она также отметила, что в этом году платформу ожидает ряд обновлений. В частности, будет усовершенствована система отправки обращений граждан в Мосжилинспекцию, Фонд капитального ремонта, префектуры и управы, что дополнительно упростит взаимодействие с этими организациями.

— Теперь благодаря «Электронному дому» мы проводим опросы или общие собрания в онлайн-режиме. При этом не тратим время на подсчеты голосов, формирование реестра собственников и ведение протоколов собрания: все делает система, — рассказал житель Медведкова Александр Шмельков.

Одобрение платформы поддерживает и жительница района Царицыно Инна Якушина. По ее словам, «Электронный дом» оказался настоящей находкой.

— Сервис позволяет свести очные контакты к минимуму, увеличить число участников собраний и собрать необходимый кворум. Собственник, не отвлекаясь от повседневной жизни, может проголосовать по важному вопросу в любое удобное для него время, — поделилась она.

Днем ранее, 1 марта, Сергунина рассказала, что столичный портал mos.ru стал удобнее для незрячих и слабовидящих людей. На данный момент завершен первый этап его модернизации.

По ее словам, специалисты адаптируют ресурс, чтобы там было проще находить информацию и пользоваться электронными сервисами при помощи скринридеров.

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