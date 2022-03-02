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В технополисе «Москва» рассказали о практике для студентов на основе виртуальной реальности

Полина Долганова

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В технополисе «Москва» рассказали о практике для студентов на основе виртуальной реальности
Фото: Пресс-служба ОЭЗ «Технополис «Москва»

Московские студенты с сентября прошлого года могут проходить производственную практику с помощью технологий виртуальной реальности. Такие программы придумали сотрудники Московского государственного образовательного комплекса (МГОК).

Одна из кафедр комплекса находится в особой экономической зоне «Технополис «Москва». В общей сложности там работают около 200 предприятий, на которых студенты могут пройти практику, изучить микроэлектронику и современную аппаратуру.

В процессы производства практиканты внедряются с помощью безопасных технологий виртуальной реальности.

По итогам 2021 года VR-стажировку прошли 40 студентов из разных вузов Москвы. В феврале текущего года в таких программах были задействованы уже около 100 молодых людей.

По словам программиста и специалиста по защите информации МГОК Кирилла Рунасова, многие программы воспринимаются студентами в качестве развлечения и аттракциона за счет своей уникальности и интерактивности.

Кирилл Русанов и сотрудник МГОК Максим Лукьянин рассказывают, что первая программа, в которой могут принять участие студенты — это промышленные биотехнологии.

В рамках занятия студент должен виртуально заполнить емкость водным раствором для инъекций, стерилизовать пузырьки и многое другое. Таким образом практикант учится правильно рассчитывать все ингредиенты, но не имеет риска нанести себе вред.

Также студенты могут пройти программу по фрезерным и токарным работам. В рамках нее необходимо виртуально просверлить отверстие в цилиндре и сверить диаметр с запланированным.

Все эти программы позволяют студентам обучиться работе с иностранной техникой и максимально погрузиться в процесс, рассказали на официальном сайте мэра Москвы.

21 февраля стало известно, что систему отслеживания безопасности персонала на производстве и мониторинга местоположения сотрудников запатентовал резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва».

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