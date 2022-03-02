В технополисе «Москва» рассказали о практике для студентов на основе виртуальной реальности
Московские студенты с сентября прошлого года могут проходить производственную практику с помощью технологий виртуальной реальности. Такие программы придумали сотрудники Московского государственного образовательного комплекса (МГОК).
Одна из кафедр комплекса находится в особой экономической зоне «Технополис «Москва». В общей сложности там работают около 200 предприятий, на которых студенты могут пройти практику, изучить микроэлектронику и современную аппаратуру.
В процессы производства практиканты внедряются с помощью безопасных технологий виртуальной реальности.
По итогам 2021 года VR-стажировку прошли 40 студентов из разных вузов Москвы. В феврале текущего года в таких программах были задействованы уже около 100 молодых людей.
По словам программиста и специалиста по защите информации МГОК Кирилла Рунасова, многие программы воспринимаются студентами в качестве развлечения и аттракциона за счет своей уникальности и интерактивности.
Кирилл Русанов и сотрудник МГОК Максим Лукьянин рассказывают, что первая программа, в которой могут принять участие студенты — это промышленные биотехнологии.
В рамках занятия студент должен виртуально заполнить емкость водным раствором для инъекций, стерилизовать пузырьки и многое другое. Таким образом практикант учится правильно рассчитывать все ингредиенты, но не имеет риска нанести себе вред.
Также студенты могут пройти программу по фрезерным и токарным работам. В рамках нее необходимо виртуально просверлить отверстие в цилиндре и сверить диаметр с запланированным.
Все эти программы позволяют студентам обучиться работе с иностранной техникой и максимально погрузиться в процесс, рассказали на официальном сайте мэра Москвы.
21 февраля стало известно, что систему отслеживания безопасности персонала на производстве и мониторинга местоположения сотрудников запатентовал резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва».