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«Техноград» подготовил новый онлайн-курс об успешном трудоустройстве

Полина Долганова

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«Техноград» подготовил новый онлайн-курс об успешном трудоустройстве
Фото: mos.ru / Юлия Иванко

В центре развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ с 4 по 30 марта будут проходить вебинары о том, как преодолеть внутренние комплексы во время трудоустройства и как найти свое призвание в работе. Онлайн-курс будет называться «Найди работу: психологические аспекты успешного трудоустройства».

Обучение будет проходить на бесплатной основе. Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться.

Всего в рамках курса запланировано восемь занятий. Все они будут проходить с 16:00 до 17:00.

Вебинар 4 марта будет посвящен теме мотивации.

На втором занятии, которое пройдет 9 марта, соискателям расскажут о том, как найти любимую работу.

11 марта ученики узнают, как работать с негативными установками и другими отвлекающими факторами при поиске работы.

16 марта занятие будет посвящено синдрому самозванца и тому, как правильно с ним бороться.

18 марта ученикам расскажут о социальном капитале и нетворкинге, а 23 марта — о том, как составить грамотное резюме.

Через два дня, 25 марта, слушатели познакомятся с правилами поведения в новом коллективе, а 30 марта — смогут задать все интересующие их вопросы по итогам курса.

Занятия будет вести психолог и тренер центра развития карьеры Марина Коробова, подытожили на официальном сайте мэра Москвы.

Кроме того, тренинги по трудоустройству пройдут в центре «Моя карьера» с 2 по 14 марта. Директор центра «Моя карьера» Ирина Швец рассказала, что на бесплатных тренингах участники будут готовиться к собеседованию, разовьют навыки коммуникации и научатся использовать современные инструменты по поиску работы. Занятия пройдут как в очном, так и в дистанционном формате.

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