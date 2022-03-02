Ставка на закон: в Москве проверили букмекерские конторы

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Госинспекция по недвижимости проверила в Москве 343 букмекерских клуба на предмет соблюдения земельно-имущественного законодательства. Нарушения были выявлены в 17 процентах заведений от их общего числа в столице. Об этом рассказал начальник ведомства Владислав Овчинский.

В рамках инспекции было выявлено 58 нарушений, большинство из которых связаны с нецелевым использованием земли, 4 клуба не имели разрешительной документации.

Нарушения планируется устранить в ближайшие сроки, а владельцев привлечь к административной ответственности.

Некоторые из букмекерских контор были размещены на месте законных аптек и организаций бытового обслуживания.

Самое большое количество нарушений — 18 — было зафиксировано в ВАО Москвы. Далее по списку следуют ЦАО и ЗАО.

В московском районе Раменки Госинспекция по недвижимости ранее выявила и демонтировала незаконные постройки общей площадью 119 квадратных метров. Строения использовались неустановленными лицами в качестве складов. Данные постройки были возведены незаконно: без разрешительной документации и оформления имущественных прав. Оба объекта находились в аварийном состоянии, территория вокруг была захламлена. При этом сооружения находились вблизи новостроек и вызывали беспокойство местных жителей.