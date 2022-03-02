Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Ростуризм рекомендует россиянам не посещать страны, которые ввели санкции против РФ

Михаил Алимов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Ростуризм рекомендует россиянам не посещать страны, которые ввели санкции против РФ
Фото: Скриншот с видео на Youtube (https://youtu.be/xX6ey5EulHM)

Ростуризм рекомендует россиянам отказаться от посещения стран, вводивших санкции в отношении России. Об этом в среду, 2 марта, заявила глава ведомства Зарина Догузова.

По ее словам, после отдыха на курортах таких государств нет точной гарантии своевременного и безопасного возвращения в РФ.

— Туроператорам мы рекомендуем приостановить продажи туров в страны, которые ввели санкции по отношению к России, а также в страны Карибского бассейна, путь к которым лежит через закрытое воздушное пространство ЕС и Канады. Туристам, которые забронировали туры в не доступные для путешествий страны, рекомендуется обратиться к туроператору для подбора альтернативного направления, — передает ее слова ТАСС.

Для поездок ведомство рекомендует выбирать страны, которые не вводили санкции и открыты для поездок. К ним относятся Турция, Египет, Тунис, ОАЭ, Китай, Индия, Вьетнам и еще ряд государств.

Есть страны, которые нежелательны для посещения из-за закрытого воздушного пространства Евросоюза и Канады. К ним относятся Куба, Доминикана, Мексика и Венесуэла.

Помимо доступных для отдыха государств, есть и множество российских курортов, отметила Догузова.

До этого ведущий эксперт в сфере туризма, профессор кафедры менеджмента СЗИУ РАНХиГС Марина Морозова рассказала, где могут провести отпуск петербуржцы после закрытия Евросоюзом воздушного пространства для России.

Она отметила, что попасть в Европу можно через третьи страны, вопрос в том, насколько комфортной будет такая поездка.

Читайте также:
Санкции Россия Туризм
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Мухин
Алексей Мухин

Украине нужен новый президент. Умный и честный

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Делайте то, что зависит от вас

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Рынку труда придется меняться

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Бомба равнодушия

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессмысленные протоколы

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

А посуду мыть все-таки придется

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Пришло время защитников

Все мнения
О проекте