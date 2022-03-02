Ростуризм рекомендует россиянам не посещать страны, которые ввели санкции против РФ
Сюжет:Ситуация в Донбассе
Ростуризм рекомендует россиянам отказаться от посещения стран, вводивших санкции в отношении России. Об этом в среду, 2 марта, заявила глава ведомства Зарина Догузова.
По ее словам, после отдыха на курортах таких государств нет точной гарантии своевременного и безопасного возвращения в РФ.
— Туроператорам мы рекомендуем приостановить продажи туров в страны, которые ввели санкции по отношению к России, а также в страны Карибского бассейна, путь к которым лежит через закрытое воздушное пространство ЕС и Канады. Туристам, которые забронировали туры в не доступные для путешествий страны, рекомендуется обратиться к туроператору для подбора альтернативного направления, — передает ее слова ТАСС.
Для поездок ведомство рекомендует выбирать страны, которые не вводили санкции и открыты для поездок. К ним относятся Турция, Египет, Тунис, ОАЭ, Китай, Индия, Вьетнам и еще ряд государств.
Есть страны, которые нежелательны для посещения из-за закрытого воздушного пространства Евросоюза и Канады. К ним относятся Куба, Доминикана, Мексика и Венесуэла.
Помимо доступных для отдыха государств, есть и множество российских курортов, отметила Догузова.
До этого ведущий эксперт в сфере туризма, профессор кафедры менеджмента СЗИУ РАНХиГС Марина Морозова рассказала, где могут провести отпуск петербуржцы после закрытия Евросоюзом воздушного пространства для России.
Она отметила, что попасть в Европу можно через третьи страны, вопрос в том, насколько комфортной будет такая поездка.