Ростуризм рекомендует россиянам не посещать страны, которые ввели санкции против РФ

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Ростуризм рекомендует россиянам отказаться от посещения стран, вводивших санкции в отношении России. Об этом в среду, 2 марта, заявила глава ведомства Зарина Догузова.

По ее словам, после отдыха на курортах таких государств нет точной гарантии своевременного и безопасного возвращения в РФ.

— Туроператорам мы рекомендуем приостановить продажи туров в страны, которые ввели санкции по отношению к России, а также в страны Карибского бассейна, путь к которым лежит через закрытое воздушное пространство ЕС и Канады. Туристам, которые забронировали туры в не доступные для путешествий страны, рекомендуется обратиться к туроператору для подбора альтернативного направления, — передает ее слова ТАСС.

Для поездок ведомство рекомендует выбирать страны, которые не вводили санкции и открыты для поездок. К ним относятся Турция, Египет, Тунис, ОАЭ, Китай, Индия, Вьетнам и еще ряд государств.

Есть страны, которые нежелательны для посещения из-за закрытого воздушного пространства Евросоюза и Канады. К ним относятся Куба, Доминикана, Мексика и Венесуэла.

Помимо доступных для отдыха государств, есть и множество российских курортов, отметила Догузова.

До этого ведущий эксперт в сфере туризма, профессор кафедры менеджмента СЗИУ РАНХиГС Марина Морозова рассказала, где могут провести отпуск петербуржцы после закрытия Евросоюзом воздушного пространства для России.

Она отметила, что попасть в Европу можно через третьи страны, вопрос в том, насколько комфортной будет такая поездка.