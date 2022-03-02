Диспансеризацию и профосмотры возобновили в Подмосковье
Диспансеризация и профилактические осмотры возобновились в Московской области, так как ситуация с коронавирусной инфекцией постепенно стабилизируется. Количество пациентов с тяжелой формой болезни снижается, также становится меньше число летальных случаев.
Как напомнила первый зампред областного правительства Светлана Стригункова, своевременный медицинский осмотр помогает выявить заболевание на ранней стадии и начать своевременное лечение.
Пройти диспансеризацию жители области могут в будни или в субботу. В отдаленных территориях пройти осмотр можно будет в специальных передвижных медицинских комплексах.
Записаться на диспансеризацию можно на областном портале госуслуг или по номеру телефона 122, передает портал «Подмосковье сегодня».
Ранее сообщалось, что в Подмосковье провели более 15,5 миллиона ПЦР‑исследований. ПЦР-исследование на коронавирус в медучреждениях Подмосковья проводят бесплатно. Пройти тестирование стоит, если имеются признаки ОРВИ, чтобы точно установить диагноз и начать лечение.