Диспансеризацию и профосмотры возобновили в Подмосковье

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Диспансеризация и профилактические осмотры возобновились в Московской области, так как ситуация с коронавирусной инфекцией постепенно стабилизируется. Количество пациентов с тяжелой формой болезни снижается, также становится меньше число летальных случаев.

Как напомнила первый зампред областного правительства Светлана Стригункова, своевременный медицинский осмотр помогает выявить заболевание на ранней стадии и начать своевременное лечение.

Пройти диспансеризацию жители области могут в будни или в субботу. В отдаленных территориях пройти осмотр можно будет в специальных передвижных медицинских комплексах.

Записаться на диспансеризацию можно на областном портале госуслуг или по номеру телефона 122, передает портал «Подмосковье сегодня».

Ранее сообщалось, что в Подмосковье провели более 15,5 миллиона ПЦР‑исследований. ПЦР-исследование на коронавирус в медучреждениях Подмосковья проводят бесплатно. Пройти тестирование стоит, если имеются признаки ОРВИ, чтобы точно установить диагноз и начать лечение.