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Владимир Ефимов: Столичные строительные компании перечислили в бюджет города 100 миллиардов рублей налогов

Евгений Белоусов

Город
Владимир Ефимов: Столичные строительные компании перечислили в бюджет города 100 миллиардов рублей налогов
Фото: Пресс-служба

Московские строительные компании перечислили в 2021 году в консолидированный бюджет столицы 100 миллиардов рублей в виде налога на прибыль, НДФЛ и налогов по специальным налоговым режимам. Об этом в среду, 2 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, объем перечисленных налогов на 11,5 процента превышает показатели 2020 года и на 3,6 процента — 2019 года.

— Поступления НДФЛ от строительной отрасли в 2021 году достигли 54,3 миллиарда рублей, превысив уровень 2020 года на 9,3 процента, а 2019 года — на 15,4 процента, — рассказал он.

В свою очередь налоговые отчисления по специальным налоговым режимам отрасли за прошлый год составили 6,7 миллиарда рублей, что на 34,7 процента выше показателя 2020 года и на 55,6 процента — 2019 года.

Как сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов, по объему отчислений налога на добавленную стоимость московские строители занимают первое место среди регионов России.

— Столичные строительные компании перечислили в прошлом году в бюджет Российской Федерации 209,2 миллиарда рублей в виде НДС, что превышает уровень 2020 года на 28 процентов, а 2019 года — на 28,6 процента, — подчеркнул Пуртов.

Днем ранее, 1 марта, Ефимов рассказал, что самозанятые перечислили в бюджет Москвы 4,8 миллиарда рублей налога на профессиональный доход в 2021 году. Этот показатель в четыре раза опередил уровень 2020 года. Он отметил, что в настоящий момент в городе число зарегистрированных самозанятых составляет более 800 тысяч человек.

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