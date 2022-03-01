Самозанятые перечислили в столичный бюджет почти пять миллиардов рублей в 2021 году

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Самозанятые перечислили в бюджет Москвы 4,8 миллиарда рублей налога на профессиональный доход в 2021 году. Этот показатель в четыре раза опередил уровень 2020 года. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов во вторник, 1 марта.

Он отметил, что в настоящий момент в городе число зарегистрированных самозанятых составляет более 800 тысяч человек.

— За год их число увеличилось на 80 процентов. Ежемесячный прирост самозанятых в течение года составил в среднем 30 тысяч человек, — заявил заммэра.

Глава столичного департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов добавил, что общий доход самозанятых за период с 2019 года по 1 января 2022 года составил 318 миллиардов рублей.

— На Москву приходится 38 процентов от дохода, полученного всеми самозанятыми в России, — уточнил руководитель ведомства.

При этом прирост чеков в декабре прошлого года оценили в 6,4 миллиона единиц. Этот показатель на 40 процентов опередил уровень аналогичного периода 2020 года, пишет официальный сайт мэра Москвы.

«Малый бизнес Москвы» запустил еще одно многоуровневое обучение для самозанятых. В рамках курса участникам расскажут об особенностях налоговых режимов, помогут найти первых клиентов и получить поддержку от столицы.