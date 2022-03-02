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В технополисе «Москва» откроют производство 20 жизненно необходимых лекарств

Полина Долганова

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В технополисе «Москва» откроют производство 20 жизненно необходимых лекарств
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

На площадке особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» планируют запустить производство 20 жизненно необходимых лекарств.

Эти препараты помогут в лечении ВИЧ-инфекций, онкологических заболеваний и почечной недостаточности.

По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александра Прохорова, первые партии лекарств будут состоять более чем из 10 тысяч упаковок. В течение двух лет предприятие масштабируется и сможет выпускать до двух миллионов упаковок ежегодно.

В компании-производителе работает более 90 специалистов с высокой квалификацией, уточнил генеральный директор ОЭЗ Геннадий Дегтев.

Он подытожил, что большинство москвичей смогут получить доступ к терапии, потому как цена на лекарства будет ниже, нежели у иностранных препаратов, передали на сайте мэра Москвы.

До этого Геннадий Дегтев сообщил, что отчетность резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» и их взаимодействие с управляющей компанией переведут в электронный режим. Помимо этого, онлайн-маркетплейс заработает для кооперации и коммуникации резидентов друг с другом.

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