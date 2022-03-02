Строительство двух домов ЖК «Остафьево» завершили в Новой Москве

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, поселение Рязановское Карта всех событий

Специалисты завершили работы по строительству двух домов второй очереди жилого комплекса «Остафьево» в Рязанском поселении Новомосковского административного округа (НАО) столицы. Об этом в среду, 2 марта, сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

По ее словам, на данный момент идет процедура по оформлению разрешения на ввод новостроек в эксплуатацию.

Корпуса 7 и 8 высотой 12 и 14 этажей соответственно вмещают в себя 1256 квартир. Помимо жилых помещений, в постройках расположены 30 объектов коммерческого назначения. Придомовая территория благоустроена: обустроены детская площадка и воркаут-зона а также лужайки с навесами. Здания оснащены системой видеонаблюдения.

Помимо двух новых домов, в состав ЖК входят еще шесть корпусов первой очереди на 2400 квартир, детский сад и школа, передает сайт Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

1 марта сообщалось, что строительная компания передаст в управление Москве детский сад на 200 мест в составе жилого комплекса «Румянцево-Парк».