Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Строительство двух домов ЖК «Остафьево» завершили в Новой Москве

Георгий Соланович

Город
Строительство двух домов ЖК «Остафьево» завершили в Новой Москве
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, поселение Рязановское Карта всех событий

Специалисты завершили работы по строительству двух домов второй очереди жилого комплекса «Остафьево» в Рязанском поселении Новомосковского административного округа (НАО) столицы. Об этом в среду, 2 марта, сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

По ее словам, на данный момент идет процедура по оформлению разрешения на ввод новостроек в эксплуатацию.

Корпуса 7 и 8 высотой 12 и 14 этажей соответственно вмещают в себя 1256 квартир. Помимо жилых помещений, в постройках расположены 30 объектов коммерческого назначения. Придомовая территория благоустроена: обустроены детская площадка и воркаут-зона а также лужайки с навесами. Здания оснащены системой видеонаблюдения.

Помимо двух новых домов, в состав ЖК входят еще шесть корпусов первой очереди на 2400 квартир, детский сад и школа, передает сайт Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

1 марта сообщалось, что строительная компания передаст в управление Москве детский сад на 200 мест в составе жилого комплекса «Румянцево-Парк».

Читайте также:
Строительство Москомстройинвест Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Мухин
Алексей Мухин

Украине нужен новый президент. Умный и честный

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Делайте то, что зависит от вас

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Рынку труда придется меняться

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Бомба равнодушия

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессмысленные протоколы

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

А посуду мыть все-таки придется

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Пришло время защитников

Все мнения
О проекте