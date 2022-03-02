Автоэксперт предрек подорожание машин в России из-за роста курса валют

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Автомобили в России подорожают не только из-за их нехватки валют, но и из-за роста их курса. Об этом сообщил автоэксперт Игорь Моржаретто.

Он отметил, что сложившаяся ситуация достаточно сложная, так как наложилось много негативных факторов: пандемия коронавируса, проблемы с логистикой, проблемы с нехваткой чипов и нынешние санкции.

По словам эксперта, даже если машин будет достаточное количество, непонятно, смогут ли россияне их приобрести, так как покупательная способность снизилась за последнее время.

— При этом цены будут расти и меняться не в лучшую сторону. Тут есть объективная причина: не только нехватка автомобилей, но и увеличение курса валют, — отметил Моржаретто в комментарии ИА «НСН».

До этого эксперты объяснили, стоит ли покупать автомобиль в условиях санкций. В нынешних условиях машину лучше брать не в кредит: банки будут пересматривать условия договоров в пользу более гибких ставок или просто поднимут их.