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Комплексы фотовидеофиксации в Москве выявили более 40 лишенных прав водителей с начала года

Полина Долганова

Город
Комплексы фотовидеофиксации в Москве выявили более 40 лишенных прав водителей с начала года
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

С начала 2022 года Госавтоинспекция Москвы задержала посредством комплексов фотовидеофиксации более 40 водителей, которые ранее были лишены прав за нарушение ПДД и уклонялись от сдачи удостоверения.

В отношении каждого из таких водителей были составлены административные материалы по статье «Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортным средством». Удостоверения у таких автовладельцев также были изъяты.

В ведомстве напомнили, что гражданин, лишенный права управления машиной, должен сдать удостоверение в течение трех рабочих дней в подразделение ГИБДД.

В том случае если нарушитель не успел сдать права, срок лишения прерывается.

В общей сложности Госавтоинспекция пресекла с начала года 424 таких нарушения.

Статистика ГИБДД

За прошедший год правила дорожного движения в Москве чаще всего нарушали мужчины. На первом месте среди нарушителей стоят водители в возрасте 26–36 лет или те, чей стаж вождения составляет свыше 20 лет. На втором месте — водители старше 45 лет.

Меньше всего в 2021 году ПДД нарушали женщины и водители обоих полов в возрасте от 18 до 25 лет, а также с водительским стажем не более двух лет.

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