В Госдуме назвали альтернативу SWIFT в России

Фото: depositphotos

Осуществить замену SWIFT внутри России получится за неделю, а вот выводить российские счета за рубеж придется через третьи страны, на это потребуется много времени. Об этом рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.

Эксперт пояснил, что российскую платежную систему не удастся вывести за рубеж, система банковских уведомлений работает только внутри страны, а на внешний мир она не выходит. Нужно будет открывать счета в третьих странах и переправлять деньги и товары через страны, которые не попали под санкционные ограничения.

— Например, через Китай, Индию, может быть, Казахстан. Поэтому внутри страны все это произойдет довольно быстро, а вот с внешним миром наша платежная система завязана только на Белоруссию, Киргизию, Армению. Поэтому здесь потребуется определенное время, — пояснил Арефьев в комментарии НСН.

До этого финансовый аналитик пояснил, стоит ли переходить на российскую платежную систему из-за санкций Запада.