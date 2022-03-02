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Экстрасенс назвал мужские имена, обладатели которых склонны к алкоголизму

Георгий Соланович

Общество
Экстрасенс назвал мужские имена, обладатели которых склонны к алкоголизму
Фото: Pixabay

Астролог, экстрасенс и мастер оккультных наук Андрей Харрис уверен, что мужчинам с некоторыми именами стоит быть очень осторожными со спиртными напитками: риск стать алкоголиком очень велик.

Харрис заявил, что мужчины, которых зовут Денис и Борис, находятся под покровительством бога виноделия Диониса, или Бахуса. Обладателям этих имен рекомендуется быть осторожнее, иначе божество затащит их в свое «царство».

Сергею астролог не советуют пить одному, Евгению «не заливать» личные проблемы спиртным, а Тимофею не размышлять о вечном за бокалом вина — все это также чревато алкоголизмом.

Кирилл, по словам Харриса, в детстве милый и послушный мальчик, однако, когда родительский контроль начинает сходить на нет, обладатели этого имени могут «сойти с катушек» и спиться.

Павлам и Романам экстрасенс советует серьезно подойти к выбору друзей — плохая компания может поставить их на путь алкоголизма, передает Пятый канал.

Кризис среднего возраста наступает в промежутке от 30 до 50 лет и по-разному влияет на каждого человека. Вариантов изменения поведения очень много, и астрологи считают, что определить, как поведет себя тот или иной человек, можно по знаку зодиака.

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