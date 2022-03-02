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Рафик Загрутдинов: В будущем учебном корпусе в Ховрине завершили строительство подземной части

Полина Долганова

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Рафик Загрутдинов: В будущем учебном корпусе в Ховрине завершили строительство подземной части
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, Фестивальная улица Карта всех событий

Специалисты завершили устройство подземной части здания строящегося учебного корпуса для школьного и дошкольного обучения в Ховрине. Об этом в среду, 1 марта, сообщил руководитель Департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

По его словам, в настоящее время рабочие занимаются на объекте строительством железнобетонного каркаса.

Окончание процесса строительства здания ожидается в следующем году. Корпус возводят на Фестивальной улице в Москве.

На первом этаже школьного отделения появятся вестибюли, помещение охраны, учебные классы и игровая комната.

На 2 и 3 этажах организуют учебные кабинеты для 2-4 классов. Кроме того, там разместятся актовый и спортивный залы и библиотека.

Дошкольное отделение будет вмещать в себя групповые помещения, медицинский и пищевой блоки, музыкальный и физкультурный залы.

Недавно стало известно, что строительная компания Lexion Development передаст в управление Москве детский сад на 200 мест в составе жилого комплекса «Румянцево-Парк». Об этом во вторник, 1 марта, сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова. По ее словам, здание на Родниковой улице построено по индивидуальному проекту в ярких цветах.

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