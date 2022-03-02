Более 20 тысяч бесплатных блинов раздадут на Масленицу в Подмосковье

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В рамках празднования Масленицы в Московской области бесплатно раздадут более 20 тысяч блинов, сообщает РИАМО.

На территории региона будет развернуто около 300 точек общественного питания. Они будут расположены в парках, музейных комплексах и на городских площадях.

Ингредиенты для блинов, которые будут готовить на Масленицу, предоставят предприятия Московской области.

— Молоко и мука для блинов будут подмосковные, от наших известных предприятий, — сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

Всего в регионе пройдет около ста праздничных мероприятий. Самые масштабные мероприятия пройдут в Красногорске, Ступине, Королеве и Одинцовском округе.

Ранее рестораторы назвали самые популярные блины на Масленицу у москвичей. Москвичи нередко выбирают блины с интересными начинками, например, любят смешивать то, что несвойственно для блинов: овощи с грибами или мягкий сыр с ягодами.