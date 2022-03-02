Партия гуманитарной помощи для беженцев была доставлена из ЛО в Ростов-на-Дону

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Партия гуманитарной помощи для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик была доставлена из Ленинградской области в Ростов-на-Дону. Об этом сообщил член Совета при губернаторе Ленинградской области по межнациональным отношениям Герман Владимиров.

В пункт временного размещения в город Ростов-на-Дону прибыло множество беженцев из Донбасса. Многие покидали родные места целыми семьями. В настоящее время их разметили в общежитии. В качестве гуманитарной помощи они получили продукты, одежду, предметы первой необходимости.

Беженцы выразили благодарность петербуржцам и жителям Ленинградской области за то, что они собрали гуманитарную помощь, за слова поддержки и сострадания, передает Nation News.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова 1 марта навестила прибывших в Московскую область беженцев из ДНР и ЛНР. Она посетила центр временного размещения, расположенный в Клинском округе.