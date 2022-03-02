Москалькова посетила пункт временного размещения для беженцев в Клину

Фото: Пресс-служба Госдумы

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова 1 марта навестила беженцев из ДНР и ЛНР, которые прибыли в Московскую область. Она посетила центр временного размещения, расположенный в Клинском округе.

Здесь находятся около 400 человек, половина из них — дети. По словам Москальковой, она хотела убедиться, что люди получают необходимую помощь.

— Я скажу, что впечатление очень позитивное. Взрослые с детьми размещены в отдельных комнатах. Как правило, одной семьей, не было никаких капризов, жалоб, — отметила она.

Москалькова добавила, что в пункте временного размещения работает детский сад, постоянно дежурят медицинские работники, работает столовая с пятиразовым питанием.

Также она добавила, что у многих возникает вопрос относительно получения российского гражданства и трудоустройства, передает портал «Подмосковье сегодня».

До этого Татьяна Москалькова призвала Украину прекратить истязание военнопленных из России. По имеющейся информации есть случаи жестокого и бесчеловечного отношения к российским военнослужащим, попавшим в плен на Украине.