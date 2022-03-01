Москалькова призвала Украину прекратить истязание военнопленных из России

Фото: Пресс-служба Совфеда

Попавшие в плен на Украине российские военные в ряде случаев подвергаются бесчеловечному отношению. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова во вторник, 1 февраля.

— По имеющейся информации есть случаи жестокого и бесчеловечного отношения к российским военнослужащим, попавшим в плен на Украине. Обращаюсь к уполномоченному Верховной рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой принять меры для скорейшего предотвращения пыток, истязаний, унижений и издевательств над нашими гражданами в плену, — приводит слова Москальковой сайт омбудсмена.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

1 марта военный эксперт Виктор Литовкин заявил «ВМ», что в результате переговоров России и Украины стороны могут договориться о том, как снизить вероятность жертв среди гражданского населения. Вместе с тем на успех переговоров сильно влияют США, подчеркнул он.

По его словам, Россия не согласится на условия Украины. Как отметил Литовкин, переговоры имеют цену только после окончания боевых действий.