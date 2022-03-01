Политолог Литовкин: Переговоры России и Украины могут помочь снизить число жертв среди мирного населения

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В результате переговоров России и Украины стороны могут договориться о том, как снизить вероятность жертв среди гражданского населения. Вместе с этим на успех переговоров сильно влияют США. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал полковник в отставке, военный эксперт и политолог Виктор Литовкин.

По его словам, Россия не согласится на условия Украины.

— Они вообще сначала заявляли, что начнут переговоры, только если Россия освободит Крым и Донбасс. Но это смешно и говорит о том, что они не в состоянии решить те вопросы, которые стоят перед переговорщиками, — рассказал собеседник «ВМ».

Как отметил Литовкин, переговоры имеют цену только после окончания боевых действий. Сейчас они представляют, скорее, способ для самовыражения в первую очередь со стороны Украины, подчеркнул эксперт.

В нынешней ситуации переговоры могут только уберечь гражданское население Украины, заметил политолог.

— Я думаю, что стороны договорятся о решении гуманитарных вопросов: например, чтобы украинские войска не стреляли по жилым домам. Убеждать украинское руководство сложить оружие всегда надо: переговоры могут помочь снизить жертвы среди мирного населения, — рассказал Литовкин.

Ситуация осложняется несамостоятельностью украинской делегации, отметил собеседник «ВМ». Специалист подчеркнул, что после каждого раунда переговоров Украина обсуждает развитие событий с Америкой и получает указания.

Как отметил Литовкин, конфликт на Украине выгоден США.

— Соединенным Штатам нужно, чтобы России объявляли санкции, в том числе и европейцы. Им нужно ослаблять Россию и одновременно Европу, потому что в ответ на европейские санкции будут российские контрсанкции. Они таким образом устраняют и одного, и другого конкурента, — резюмировал политолог.

Переговоры с Россией пока что не принесли желаемого результата. Вопрос, который касается перехода ко второму раунду переговоров, Украина решит уже после возвращения делегации и анализа переговорного процесса. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

— Пока у нас нет такого результата, которого мы хотели получить, — сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в понедельник, 28 февраля, в Telegram-канале его офиса.