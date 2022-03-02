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Проект «Зеленая улица» запустили в Раменском округе

Ирина Игнатенко

Общество
Проект «Зеленая улица» запустили в Раменском округе
Газон / Фото: Анна Быкова

Проект «Зеленая улица», вовлекающий жителей в озеленение территорий, запустили по поручению главы Раменского городского округа, сообщает портал «Подмосковье сегодня».

Жители смогут вносить свои предложения по озеленению территорий через портал общественных обсуждения МойОкруг.рф. Проведение опроса и сбор предложений запланировано до конца марта текущего года.

Предложения, набравшие максимальное количество голосов, реализуют силами МБУ «Содержание и благоустройство». В настоящее время поступило уже свыше сотни предложений.

По словам местных властей, собранные предложения войдут в долгосрочную программу озеленения города Раменское.

15 февраля мэр Москвы Сергей Собянин утвердил планы по озеленению городских территорий до конца года. Деревья появятся на Ленинском проспекте, Варшавском, Каширском, Волоколамском, Щелковском, Аминьевском и Ярославском шоссе, улицах 800-летия Москвы, Беломорской, Минской, Лобачевского.

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