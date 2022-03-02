Эксперт рассказал, могут ли возникнуть проблемы с поставками нефти из России

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Эксперт по энергетической безопасности Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович рассказал, смогут ли западные страны отказаться от закупок нефти из России и не возникнет ли проблем с поставками в ближайшее время по причине введения многочисленных санкций.

— Пока что русская нефть продается, в том числе и на Западе. Более того, работает, судя по всему, южная ветка трубопровода «Дружба» через Украину. Газ тоже качается. Что касается сложностей с проведением платежей, там есть определенные проблемы, но они не критического характера, — отметил эксперт в комментарии «Царьграду».

По словам Станислава Митраховича, проблемы с платежами можно решить и поставки нефти будут идти в прежнем режиме, если не будет торгового эмбарго, в обозримые сроки.

До этого экономист Зайченко заявил, что не видит длительных рисков от санкций для экономики России. Пакет санкций, который ввели западные страны против России, не может серьезно сказаться на национальной экономике в длительной перспективе.