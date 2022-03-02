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Андрей Бочкарев: Ведется проектировка и строительство более 380 домов по реновации

Георгий Соланович

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Программа реновации жилья в Москве
Город
Андрей Бочкарев: Ведется проектировка и строительство более 380 домов по реновации
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

По программе реновации жилищного фонда в Москве на данный момент ведется проектировка и строительство 381 жилого здания. Об этом в среду, 2 марта, сообщил заместитель мэра города в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Построено 185 жилых домов общей площадью 2,4 миллиона квадратных метров. Ведется строительство и проектирование 381 дома общей площадью 6,8 миллиона «квадратов», — уточнил он.

Заммэра также добавил, что в настоящее время идет или уже закончилось переселение жителей из 438 жилых домов в 158 новостроек. В новые квартиры уже переехали 47,6 тысячи граждан, а всего с начала программы реновации — 72,7 тысячи человек.

1 марта сообщалось, что в 2022 году на севере Москвы появится 13 новостроек по программе реновации жилья. Общая площадь вводимых в эксплуатацию новостроек достигает 152,6 тысячи квадратных метров. Среди районов лидерами станут Бескудниковский (САО) и Зюзино (ЮЗАО), где введут в эксплуатацию по пять новостроек.

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