Больше всего домов по реновации введут в эксплуатацию в 2022 году на севере Москвы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

На севере Москвы появятся 13 новостроек по программе реновации жилья в 2022 году. Об этом во вторник, 1 марта, сообщил руководитель Департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

По его словам, общая площадь вводимых в эксплуатацию новостроек достигает 152,6 тысячи квадратных метров. Среди районов лидерами станут Бескудниковский (САО) и Зюзино (ЮЗАО), где введут в эксплуатацию по пять новостроек.

В 2022 году лидерами среди округов, где планируется передать под заселение по программе реновации больше всего домов, станут Юго-Западный административный округ (12 домов), Юго-Восточный административный округ (11 домов) и Северо-Восточный административный округ (восемь домов), говорится на официальном сайте мэра Москвы.

До этого сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел первый дом, построенный по программе реновации в Нагорном районе столицы.

Глава московского департамента строительства Рафик Загрутдинов заявил, что односекционная новостройка на 294 квартиры по программе реновации жилищного фонда появится в столичном районе Гольяново. Здание возведут на площади Белы Куна.

В Москве выделили свыше 160 земельных участков для строительства домов по программе реновации. Их общая площадь составила порядка 127 гектаров.