Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Больше всего домов по реновации введут в эксплуатацию в 2022 году на севере Москвы

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Больше всего домов по реновации введут в эксплуатацию в 2022 году на севере Москвы
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

На севере Москвы появятся 13 новостроек по программе реновации жилья в 2022 году. Об этом во вторник, 1 марта, сообщил руководитель Департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

По его словам, общая площадь вводимых в эксплуатацию новостроек достигает 152,6 тысячи квадратных метров. Среди районов лидерами станут Бескудниковский (САО) и Зюзино (ЮЗАО), где введут в эксплуатацию по пять новостроек.

В 2022 году лидерами среди округов, где планируется передать под заселение по программе реновации больше всего домов, станут Юго-Западный административный округ (12 домов), Юго-Восточный административный округ (11 домов) и Северо-Восточный административный округ (восемь домов), говорится на официальном сайте мэра Москвы.

До этого сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел первый дом, построенный по программе реновации в Нагорном районе столицы.

Глава московского департамента строительства Рафик Загрутдинов заявил, что односекционная новостройка на 294 квартиры по программе реновации жилищного фонда появится в столичном районе Гольяново. Здание возведут на площади Белы Куна.

В Москве выделили свыше 160 земельных участков для строительства домов по программе реновации. Их общая площадь составила порядка 127 гектаров.

Читайте также:
Строительство Москва Реновация
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Мухин
Алексей Мухин

Украине нужен новый президент. Умный и честный

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Делайте то, что зависит от вас

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Рынку труда придется меняться

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Бомба равнодушия

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессмысленные протоколы

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

А посуду мыть все-таки придется

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Пришло время защитников

Все мнения
О проекте