Два амурских тигренка родились в Подмосковье

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Амурская​ тигрица по​ кличке Лада​ из​ цирка​, расположенного в городском округе Домодедово, родила двух​ тигрят​ — мальчика и​ девочку, сообщает РИАМО. В настоящее время тигрица и детеныши чувствуют себя хорошо.

Тигрятам уже исполнилось несколько недель, за ними наблюдают ветеринары. Сообщается, что животные очень активные, много двигаются и играют друг с другом. ​Когда животные вырастут и окрепнут, их ждет цирковая карьера. Профессиональные дрессировщики обучат их различным трюкам.

Амурские тигры занесены в Красную книгу Международного союза охраны природы и в Красную книгу России. Особи этого подвида считаются самыми крупными представителями семейства кошачьих в дикой природе.

Ранее в Московском зоопарке с Новым годом поздравили амурского тигра Степана. В четырехмесячном возрасте животное попало в руки браконьерам, затем его спасли и отправили в Подмосковье — в Центр реабилитации диких животных. Оттуда зверь отправился в филиал Московского зоопарка в Великом Устюге. А в столицу его перевели в октябре прошлого года.