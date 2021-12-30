В Московском зоопарке с Новым годом поздравили амурского тигра Степана

Тигр Степан облизывается после праздничного перекуса. Он уже распаковал подарок — две куриные тушки — и с удовольствием съел его / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Корреспондент «Вечерней Москвы» познакомилась с хищником Московского зоопарка и выяснила, какой характер у символа наступающего 2022 года.

Морозец инеем оседает на усах Степана. Тигр лежит на снегу — отдыхает, наблюдаю через стекло вольера. Мои пальцы уже примерзли к диктофону, а зверя 20 градусов ниже нуля, похоже, не пугают. Может быть, дело в его полосатой шубке?

— Степан — амурский тигр, родом с Дальнего Востока, — объясняет Игорь Анпилов. — А там зимы холодные, снежные. Так что Степан привык к морозной погоде, с удовольствием лежит в снегу.

Впрочем, с родиной Степан почти незнаком: в возрасте четырех месяцев браконьеры увезли его в Нижневартовск. Тигренка спасли из лап преступников и отправили в Подмосковье, в Центр реабилитации диких животных. Оттуда зверь отправился в филиал Московского зоопарка в Великом Устюге. А в столицу в октябре 2021 года его привезли прямиком с родины Деда Мороза. Сейчас Степану, символу наступающего года, уже шесть лет. По тигриным меркам он уже взрослый, но ведет себя как котенок.

— Степан очень игривый в отличие от его сородичей, которые жили в Московском зоопарке раньше, — рассказывает Игорь. — При этом он может казаться совершенно серьезным, а потом в одно мгновение превращается в игривого кота.

Особенно он любит играть с пластиковыми конусами и бочками, грызет их. Их можно долго жевать, пока те не деформируются. Мы постоянно кладем в его вольер новые игрушки. Если новых конусов и бочонков нет, просто меняем местами старые. И Степан вновь начинает ими интересоваться: ко всем изменениям в своем вольере он очень внимателен.

10:30. По расписанию у Степана перекус. В меню — две куриные тушки. Подача праздничная: курицу упаковали в подарочную коробку. Одним движением лапы Степан вскрывает ее и с урчанием приступает к трапезе.

— За день наш тигр съедает более 15 килограммов мяса. В его меню курица, кролик, индейка, говядина, — говорит Игорь.

Минут за десять Степан расправился с тушками и начинает играть с коробкой. Словно домашний кот, он пытается залезть в нее. Но тигр для нее великоват: влезает только задняя лапа. Тогда Степан садится на коробку, и та мнется под весом полосатой туши. На смятом картоне лежать оказалось неинтересно: Степан вскочил и начал его грызть. Когда от упаковки остались только обрывки жеваного картона, кот отбросил их в сторону и перешел к следующей «жертве» — любимому ярко-оранжевому конусу.

ПРИМЕТЫ

Чтобы символ наступающего года — Черный Водяной Тигр — принес удачу, его нужно задобрить. Праздник стоит встречать в одежде желтого, оранжевого, коричневого или голубого цветов. Кроме того, тигры — настоящие эстеты, поэтому стол должен быть красиво и изящно украшен. А в блюдах лучше отдать предпочтение разнообразным мясным деликатесам. Хищник точно оценит такие угощения.