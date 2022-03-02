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Сергей Собянин: Москва — лидер по количеству медалей на международных школьных олимпиадах среди городов мира

Георгий Соланович

Город
Сергей Собянин: Москва — лидер по количеству медалей на международных школьных олимпиадах среди городов мира
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Москва в 2021 году впервые обошла крупнейшие мировые центры школьного образования — Сингапур и Шанхай. Об этом в среду, 2 марта, заявил мэр города Сергей Собянин.

Глава города уточнил, что в минувшем году на международных предметных олимпиадах столичные школьники взяли 19 золотых и 5 серебряных медалей. Более того, по итогам Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2021 году 37,7 процента выпускников набрали минимум 220 баллов по трем предметам. К примеру, в 2010 году таких было всего 13,3 процента.

Минувший год был успешным для обучающихся в школах Москвы и в плане олимпиад: победителями и призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников стали 1346 человек из столицы.

Высокий уровень знаний московских школьников доказывают и международные исследования: согласно результатам PISA 2018, обучающиеся вошли в топ-3 лучших в мире по уровню читательской грамотности, в топ-5 — по уровню математической грамотности.

В этом году школьники Москвы примут участие в исследовании математической, естественно-научной, читательской и финансовой грамотности PISA 2022, а также в чемпионате мира WorldSkills, который был перенесен на 2022 год в связи с пандемией, передает официальный сайт мэра города.

1 марта Сергей Собянин утвердил планы развития московского образования на 2022 год.

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