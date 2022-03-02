Эксперты призвали воздержаться от спонтанных покупок техники

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Торговые сети электроники и бытовой техники переживают наплыв покупателей. Жители Санкт-Петербурга начали скупать смартфоны, умные колонки, телевизоры и другую технику. Эксперты пояснили, стоит ли совершать покупки в период ажиотажа.

Управляющий партнер Retailer.ru Даниил Сомов отметил, что вряд ли нужные товары полностью исчезнут с полок магазинов. Могут возникнуть проблемы с поставками ряда брендов, но эти позиции будут замещены другими товарами.

Директор Научно-исследовательского финансового института РАНХиГС Владимир Назаров предлагает воздержаться от спонтанных покупок и не тратить последние деньги на технику.

— Если у вас нет подушки безопасности, то не надо думать, что холодильник или новый iPhone станут ею. Вы не сможете их использовать, когда понадобятся продукты питания. Тем более не стоит брать рассрочку или кредит, — отметил он в комментарии «Невским новостям».

До этого экономист объяснил, почему не стоит снимать наличные со счетов. В настоящее время, по словам эксперта, нельзя осуществлять необдуманных действий с финансами.