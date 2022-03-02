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Злоумышленники украли у москвича более семи миллионов рублей под предлогом покупки биткоинов

Елена Самойлова

Происшествия
Злоумышленники украли у москвича более семи миллионов рублей под предлогом покупки биткоинов
Фото: Pexels / David McBee

Москвич вместе с сообщниками договорился с мужчиной о покупке биткоинов на сумму 100 тысяч долларов США, после чего украл у него эти деньги. Об этом в среду, 2 марта, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

После предложения о покупке цифровой валюты, 1 сентября 2021 года обвиняемый назначил потерпевшему встречу в пункте обмена валюты на улице Большая Дорогомиловская, чтобы придать убедительности своим действиям. Там он продемонстрировал ему наличные деньги на указанную сумму.

Введенная в заблуждение знакомая потерпевшего, которая вместе с ним управляла счетом, перевела на электронный кошелек злоумышленника два биткоина.

После этого обвиняемый с помощью соучастников инициировал собственное похищение с находящимися при нем деньгами, которые он должен был передать за совершенную продажу цифровой валюты.

Таким образом, потерпевшему был причинен материальный ущерб на сумму свыше семи миллионов рублей.

— Прокуратура Западного административного округа Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого 29-летнего жителя столицы, — добавила Нефедова.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, в особо крупном размере» — прим. «ВМ»).

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В отдельное производство выделено уголовное дело в отношении его соучастников.

8 февраля стало известно, что россиянина Илью Лихтенштейна и его жену Хизер Морган задержали в США по подозрению в краже биткоинов на 4,5 миллиарда рублей.

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