Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Москвичам рассказали о психологической помощи в столице

Георгий Соланович

Город
Москвичам рассказали о психологической помощи в столице
Фото: Pixabay

Московская служба психологической помощи работает круглосуточно и примет звонок любого нуждающегося в поддержке. Об этом в среду, 2 марта, сообщили на официальном сайте мэра города.

— Для того чтобы москвичам было проще справиться со стрессом, в городе созданы широкие возможности для получения психологической помощи. В случае тревожности, острой кризисной ситуации, семейных или профессиональных проблем и стрессовых состояний можно бесплатно и анонимно проконсультироваться со специалистами, — уточнила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

С начала года психологи уже провели более 20 тысяч консультаций. Анастасия Ракова подчеркнула, что получить моральную поддержку можно любым удобным способом: 24 часа в сутки работает специальная линия по номеру 051, обратиться к специалисту также можно на сайте службы. Более того, каждый желающий может посетить онлайн-лекции и вебинары на специальном форуме, передает официальный сайт мэра Москвы.

В период подготовки и сдачи экзаменов школьники могут испытывать стресс и волнение. Как родителям помочь ребенку и какие слова поддержки способствуют психологическому настрою на успешную сдачу, рассказала «Вечерней Москве» педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра Олеся Коваленко.

Читайте также:
Анастасия Ракова Москва Психология
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Мухин
Алексей Мухин

Украине нужен новый президент. Умный и честный

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Делайте то, что зависит от вас

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Рынку труда придется меняться

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Бомба равнодушия

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессмысленные протоколы

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

А посуду мыть все-таки придется

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Пришло время защитников

Все мнения
О проекте