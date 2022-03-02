Москвичам рассказали о психологической помощи в столице

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Московская служба психологической помощи работает круглосуточно и примет звонок любого нуждающегося в поддержке. Об этом в среду, 2 марта, сообщили на официальном сайте мэра города.

— Для того чтобы москвичам было проще справиться со стрессом, в городе созданы широкие возможности для получения психологической помощи. В случае тревожности, острой кризисной ситуации, семейных или профессиональных проблем и стрессовых состояний можно бесплатно и анонимно проконсультироваться со специалистами, — уточнила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

С начала года психологи уже провели более 20 тысяч консультаций. Анастасия Ракова подчеркнула, что получить моральную поддержку можно любым удобным способом: 24 часа в сутки работает специальная линия по номеру 051, обратиться к специалисту также можно на сайте службы. Более того, каждый желающий может посетить онлайн-лекции и вебинары на специальном форуме, передает официальный сайт мэра Москвы.

В период подготовки и сдачи экзаменов школьники могут испытывать стресс и волнение. Как родителям помочь ребенку и какие слова поддержки способствуют психологическому настрою на успешную сдачу, рассказала «Вечерней Москве» педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра Олеся Коваленко.