Врач объяснила, каким должен быть идеальный шампунь для волос

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Доктор медицинских наук, профессор Татьяна Шаповаленко рассказала о том, какие компоненты должен содержать идеальный шампунь для волос.

В первую очередь, в состав должен входить морской коллаген. Это белок, который входит в структуру волос и обеспечивает их упругость. Он увлажняет и защищает волосы от внешнего воздействия.

— Второй важный компонент — вытяжка из красного перца, которая обогащена витаминами и стимулирует рост волос, улучшает кровообращение. Волосы станут шелковистыми, гладкими, приобретут естественную пышность и блеск, — сказала врач в новом выпуске программы «О самом главном» на телеканале «Россия-1».

Гиалуроновая кислота активно притягивает воду, поэтому этот компонент часто используется как средство для увлажнения в косметологии.

— Она помогает восстановить в волосах необходимый уровень влаги, волосы становятся более эластичными и их становится легче расчесывать, — отметила доктор.

Особое внимание, по ее словам, нужно обратить на то, чтобы средства, которые используются для очищения волос, не содержали силиконов.

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